Juve Stabia: a Catania arriva il primo stop del campionato

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia inciampa nel Catania, e per la prima volta quest’anno esce sconfitta in campionato. Passa la squadra di Novellino grazie ad un rigore di Lodi, realizzato al 10’ del primo tempo dopo l’atterramento di Marotta da parte del rientrante Lino Marzorati. Uno stop duro da digerire, non solo per la rivalità coi siciliani, ma anche per la buona prova delle squadra di Caserta, andata vicinissima al possibile pari in almeno tre occasioni, con Canotto e Carlini, incapace, questa volta, di evitare il tracollo. Uno stop che pesa meno sulla classifica, complice la sconfitta del Trapani a Francavilla. Caserta, però non ci sta: “Non volevamo perdere, e lo abbiamo dimostrato a lungo – queste le sue parole al termine della sfida -, devo fare i complimenti ai ragazzi per quanto hanno fatto. Il campionato riaperto? Siamo sempre artefici del nostro futuro. I record facevano piacere, ma ora più che mai conta arrivare al traguardo, badando al sodo. Fin dalla prossima gara col Rieti”. Contro l’ex, Eziolino Capuano, i gialloblù giocheranno lunedí sera in diretta Rai Sport.

