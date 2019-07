Juve Stabia: ceduto Calò al Genoa Quadriennale per il talento stabiese

di Gaetano D'Onofrio

Mancano solo le visite mediche e l’annuncio ufficiale, la Juve Stania cede il suo gioiellino Giacomo Calò, autentica rivelazione dello scorso campionato, al Genoa. Il centrocampista, cresciuto, ironia della sorte, nelle giovanili della Sampdoria, che ai più ricorda un certo Pirlo per le movenze in campo e la capacità di far girare la squadra nel settore nevralgico, era finito anche nel mirino della Juventus che avrebbe voluto vederlo all’opera nella formazione Under 23. Ma i gialloblù hanno colto al volo l’occasione, facendogli firmare un quadriennale con i grifoni che, però, lo lasceranno a Castellammare per il prossimo torneo di serie B, così da vederlo all’opera anche tra i cadetti prima del grande salto in A…

