Juve Stabia, si lavora a Izco Russo vice di Branduani?

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia ha ancora il colpo in canna, ma per ora non si tratta dell’attaccante tanto atteso dopo la decisione del club di privarsi di Daniele Paponi, uno dei leader del gruppo dello scorso anno. Oggi si sono aggregati al gruppo il centrocampista Mariano Izco ed il portiere Danilo Russo. Il primo ha chiuso la scorsa annata con la maglia del Cosenza, ma vanta esperienza importanti anche a Crotone. Quanto a Russo, sarebbe un ritorno di fiamma per il portiere, già in gialloblù due anni or sono. Potrebbe essere lui il vice di Branduani. Per ora nessun tesseramento, i due si aggregheranno alla squadra, in partenza domani per il ritiro di Rivisondoli, per provare, chissà, a convincere sia Caserta che la dirigenza.

