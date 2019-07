Juve Stabia, il colpo è doppio: torna Germoni, arriva Lia

di Gaetano D'Onofrio

Luca Germoni alla Juve Stabia. L’esterno, giunto in prestito lo scorso gennaio dalla Lazio è stato tesserato a titolo definitivo dal club stabiese dopo aver convinto con le sue prestazioni la società e soprattutto il tecnico Fabio Caserta. Una buona esperienza in B, un passato anche al Parma, l’esterno mancino della difesa stabiese ha raggiunto nella serata di ieri l’accordo col club di Langella e Manniello: «La Juve Stabia rende noto che il calciatore Luca Germoni, classe '97, anche per la stagione 2019/20 vestirà la maglia gialloblé. La società stabiese, a seguito degli accordi raggiunti con la Lazio, ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del difensore romano». Queste le sue prime parole: «Con la Juve Stabia ho trascorso sei mesi bellissimi e sono convinto di aver fatto un passo importante per la mia carriera. Oltre a vincere, mi sono trovato benissimo con tutti. Se saremo uniti, come nella passata stagione, potremo recitare un ruolo da protagonisti anche in serie B».



Poco prima, il club stabiese aveva ufficializzato anche l’innesto nella rosa di Caserta di Damiano Lia, esterno destro che contenderà una maglia a Vitiello, tra i più continui lo scorso anno: «Classe 1997, proveniente dalla Cavese, in serie C Lia ha fatto registrare 25 presenze con una rete all'attivo». Entusiasmo alle stelle per il difensore originario di Lentini: «Sono contento di essere approdato alla Juve Stabia, una società ambiziosa. Il mio intento è quello di dare il massimo, ben consapevole della grande occasione che mi è stata offerta».

