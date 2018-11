La Juve Stabia prepara il colpaccio: Pepito Rossi verso Castellammare

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia a un passo da Pepito Rossi. Alla vigilia del derby di questa sera con la Cavese allo stadio Simonetta Lamberti, una clamorosa indiscrezione di mercato aprirebbe le porte all'ex attaccante della Nazionale italiana e della Fiorentina reduce da un infortunio. Rossi avrebbe avuto un contatto con la nuova dirigenza del club di Castellammare di Stabia, e avrebbe individuato nella città delle acque il luogo giusto per il suo rilancio. Al momento solo una indiscrezione di mercato, ma abbastanza concreta, che sembrerebbe accendere le speranze dei tifosi della squadra di Fabio Caserta alle prese con la lotta per la promozione in serie B.



L'accordo sarebbe fino a giugno con eventuale rinnovo automatico in caso di promozione dei gialloblù in cadetteria. Rossi-Juve stabia, un matrimonio possibile? Di certo un’opzione che stuzzica fin d’ora il palato dei supporters gialloblù...

