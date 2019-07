Start, la Juve Stabia ricomincia a sudare nel ritiro di Rivisondoli

di Gaetano D'Onofrio

La Stabia muove i primi passi verso la nuova stagione, quella del ritorno in serie B dopo appena cinque anni dall'amara retrocessione del 2014. La squadra, Agli ordini di Mister Fabio Caserta, dopo il raduno di questi due giorni con test al Romeo menti, è partita questa mattina alla volta di Rivisondoli, dove fino a fine mese svolgerà la fase di preparazione precampionato. Tanti sorrisi, emozioni per i nuovi, da Addae e Borri ai vari Fazio, Russo e Izco, che si sono aggregati al gruppo ma non ancora ufficializzati dal club: «Ritrovarsi in gruppo dopo una cavalcata storica come quella dell'anno scorso - a parlare è il “sindaco” Adriano Mezavilla, alla sua sesta annata alla Juve Stabia - Le sensazioni sono già buone, credo che si possa far bene anche in un campionato difficile come quello di serie B. Dobbiamo far capire agli altri, a quelli che sono appena arrivati, cosa vuol dire stare in un tram come quello della Juve stabia, e sono convinto che potremo dire la nostra. Sau? Lo cerca il Benevento ma magari un messaggino dal nostro presidente potrebbe essere partito, chissà... Sarebbe bello riaverlo alla Juve Stabia come nell'anno della serie B. Ma il mercato lo fanno il direttore e la società, noi dobbiamo solo pensare a lavorare sodo in questa fase, quando si gettano le fondamenta del campionato».

