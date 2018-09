Juve Stabia da sogno: esordio nel segno del tris a Siracusa

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia cala il tris a Siracusa, iniziando nel migliore dei modi il nuovo campionato di C1. Cinica quando serve, granitica quanto basta, la compagine di Fabio Caserta, all’esordio assoluto nella nuova stagione conferma di essere un mix esplosivo di giovani ed elementi di esperienza e categoria, candidandosi ad un ruolo di assoluta protagonista nella lotta alle zone altissime della classifica. Assenti Vicente per squalifica, Viola ed Aktou per infortunio, il tecnico calabrese punta sul vecchio gruppo, confermando da subito Calò a centrocampo, Allievi esterno basso ed il tridente Melara-Paponi-Canotto in avanti. E proprio il “Papo” apre i conti dopo quattordici minuti con un’azione personale in area aretrusea. Il raddoppio è opera di Canotto, che si libera di due avversari e centra il bersaglio sul secondo palo. Pochi sussulti per la porta di Branduani, il tris è il primo sigillo in gialloblù di Bruno El Ouazni, all’esordio assoluto tra i professionisti. Scarico di Di Roberto, e rasoiata precisa, a sancire i primi tre punti per i gialloblù. A fine gara si rinnova il gemellaggio tra le due tifoserie, col saluto delle due compagini sotto la curva, sabato esordio al Menti con la Viterbese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA