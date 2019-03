Juve Stabia, delusione a Bisceglie: Carlini fallisce un rigore, solo 0-0

di Gaetano D'Onofrio

È notte buia in casa Juve Stabia. La capolista non sa più vincere, non sa più segnare, e da Bisceglie, in quella che doveva essere la gara con cui chiudere il discorso promozione esce con la speranza di arrivare in B ridotta davvero a quel punticino che ancora separa i gialloblù dal Trapani, vittorioso sulla Viterbese. Finisce 0-0 in Puglia, non sono bastati quasi duemila stabiesi al seguito, ed un calcio di rigore (fallito da Carlini in malo modo) a consegnare i tre punti e, probabilmente la serie B alla squadra di Fabio Caserta. Gioca, domina, ma senza mai produrre occasioni davvero pericolose, la compagine gialloblù deve accontentarsi dello 0-0 contro un Bisceglie arroccato nella propria metà campo, rinviando a domenica prossima, allo scontro diretto con il Trapani al Menti, lo scatto d’orgoglio che potrebbe, a cinque turni dalla fine (e con i tre punti di Matera che saranno guadagnati a tavolino), chiudere nel giusto modo questa stagione.



Al danno del pari, però, si aggiunge la beffa delle squalifiche di Vitiello, Mezavilla e del tecnico Fabio Caserta, tutti espulsi nel finale per un parapiglia con un calciatore pugliese. Difesa da reinventare ancora, e soprattutto l’assenza del tecnico in panchina, al big match che vale un anno la capolista arriva nel peggiore dei modi, per i tifosi, che stavolta hanno applaudito ed incitato la squadra a fine gare, sette giorni di passione, domenica non ci saranno appelli, il campionato potrà decretare quale tra Juve Stabia e Trapani merita il salto diretto in B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA