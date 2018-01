Juve Stabia, domani la ripresa. Caserta: "Bilancio fin qui positivo, ma consolidiamo prima la categoria"

di Gaetano D'Onofrio

Riprende domani la preparazione della Juve Stabia. La squadra di Caserta e Ferrara, grazie al turno di sosta osservato sabato scorso, ha potuto godere di un’intesa settimana di riposo, ma alla ripresa ci sarà da sgobbare in vista della seconda parte del campionato, e della lotta play-off che vede ancora impegnati i gialloblù: “Sono soddisfatto di questo primo scorcio di stagione – questa l’analisi del tecnico Caserta -, alla prima esperienza da allenatore posso dirmi sicuramente soddisfatto. A parte forse una sola partita, a Bisceglie, la squadra ha dimostrato sempre di potersela giocare con tutti, ed a questo punto non dobbiamo prendere in giro nessuno. Se guardiamo la classifica, sembra difficile parlare solo della salvezza, quello che era l’obiettivo iniziale. Ma guai a montarsi la testa, se vogliamo arrivare in alto non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo principale, fare subito i punti per mantenere la categoria, e poi provare a regalarci qualcosa in più. I ragazzi hanno sempre sudato la maglia, il gruppo è unito, possiamo far bene anche nel prosieguo”.

