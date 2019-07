Juve Stabia, doppio colpo: dall'Atalanta ecco Elia e Mallamo

di Gaetano D'Onofrio

Continua il lavoro del diesse della Juve Stabia, Ciro Polito che, a pochi giorni dal raduno della squadra, il 15 luglio al Menti con la successiva partenza per Rivisondoli il 17, chiude altre due trattative mettendo a disposizione del tecnico Fabio Caserta i centrocampisti Salvatore Elia, esterno macino, confermato dopo il prestito dello scorso anno, ed Alessandro Mallamo, lo scorso anno al Novara. I due calciatori arrivano dall’Atalanta, a conferma degli ottimi rapporti, fin dai tempi della cessione di Cazzola e l’arrivo a Castellammare dell’attuale tecnico con la “Dea”.



«La Juve Stabia rende noto che sono stati raggiunti gli accordi per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista Alessandro Mallamo e dell’esterno d’attacco Salvatore Elia, entrambi classe ’99, provenienti della Società Atalanta Bergamasca Calcio. Alessandro Mallamo con la maglia nerazzura ha totalizzato oltre venti presenze, realizzando cinque reti, nel Campionato di Primavera 1. Il calciatore inoltre vanta presenze nelle Nazionali minori ed ha partecipato alla fase finale delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il giovane centrocampista, nativo di Vizzolo Predabissi in provincia di Milano, dopo essersi reso protagonista nel settore giovanile della squadra bergamasca, lo scorso anno ha vestito, in serie C, la maglia del Novara Calcio, facendo registrare venti presenze con una rete all'attivo».



Queste le sue prime parole da calciatore della Juve Stabia: «Appena ho saputo dell'interessamento della Juve Stabia, non ho avuto esitazioni ad accettare. Per me è un onore far parte di questa squadra, in una grande piazza dove ci sono tutte le premesse per far bene. Sono pronto ad iniziare». Soddisfatto anche Elia: «Sono contento per il rinnovo del prestito con la Juve Stabia che, lo scorso anno, ha contribuito al mio processo di crescita. Sono pronto a dare il massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA