Juve Stabia: ecco l'uovo pasquale per celebrare la promozione in B

di Gaetano D'Onofrio

Mentre Castellammare comincia pian piano a colorarsi di giallo e blu, alla vigilia della sfida con la Vibonese che potrebbe regalare una vigilia di Pasqua di “Passione” per la promozione in serie B della Juve Stabia, c’è persino chi ha pensato di invertire i termini, realizzando per l’occasione un uovo dedicato alla squadra stabiese. Da qualche ora in città è apparsa, tramite i social, l‘immagine di uno dei simboli pasquali, rigorosamente a forma di pallone di calcio, con il logo ed i colori della Juve Stabia. I tifosi, saranno oltre 7.000 sugli spalti al Menti domani pomeriggio (14.30 in diretta Rai Sport), sognano di romperli con un giorno d’anticipo trovandoci all’interno quella promozione inseguita per un anno intero.

