Juve Stabia: entusiasmo alle stelle per la presentazione delle maglie

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia scopre il velo e dinanzi ad oltre un migliaio di tifosi presenta ufficialmente le.nuove maglie per la stagione 2019/20. Entusiasmo alle stelle per tutti. Vincenzo D'Elia, vice presidente ed A.D. del club fa gli onori di casa: "Siamo contentissimi di questo entusiasmo e speriamo di rivederlo sempre al Menti. Ma già ci avete dimostrato stima con mille abbonamenti già sottoscritti. Dobbiamo arrivare a quota tremila, noi ci crediamo". Il sindaco Cimmino è tutt'altro che scaramentico: "La Juve Stabia è il fipre all'occhiello e andremo di pari passo perchè siamo già una città di serie A". Mister Caserta è già nel.vivo della stagione: "Abbiamo iniziato a lavorare in questi giorni, a breve saremo in ritiro, è il momento fondamentale pernuna stagione in cui saremo chiamati a mantenere una categoria conquistata con merito lo scorso anno". Al sindaco Cimmino va la prima maglia, al.vice presidente D'Elia la seconda, piaciuta particolarmente per il richiamo alla Cassa Armonica simbolo della città. Ai tifosi la terza. Chi ben comincia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA