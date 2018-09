Juve Stabia, entusiasmo alle stelle dopo Siracusa: quasi mille abbonati

di Gaetano D'Onofrio

L’emozione di un debutto infuocato, con un 3-0 a Siracusa che lancia la Juve Stabia nell’élite del raggruppamento C di serie C, l’entusiasmo alle stelle, con la campagna abbonamenti sempre più vicina alle mille sottoscrizioni (non accadeva da anni), eppure per l’esordio casalingo i gialloblù dovranno attendere altri quindici giorni. Niente sfida con la Viterbese, in programma sabato prossimo, per la decisione della Lega di sospendere le gare della compagine laziale dopo il decreto del Tar che potrebbe riaprire i ripescaggi in B.



Questa la nota della Lega di C: “Lega Pro, sentito il Consiglio Direttivo:



- preso atto dei decreti monocratici emessi in data 15 settembre 2018 dal TAR LAZIO, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A.;



- considerato che a seguito di quanto statuito dal TAR Lazio potrebbe riaprirsi la possibilità dei ripescaggi alla

Serie B;



- rilevato che in ipotesi di accoglimento da parte del Collegio di Garanzia dei ricorsi ad esso presentati dalle sopra menzionate società, il girone che potrebbe essere suscettibile di rivisitazioni è il girone C e che la società che potrebbe subire variazione di collocamento all’interno di detto Girone, nel rispetto del criterio oggettivo della latitudine, adottato per la composizione dei gironi, è la Viterbese Castrense;



- considerato che Lega Pro deve salvaguardare la regolarità della competizione sportiva,

ritiene opportuno sospendere, fino a data da determinarsi, le gare della società Viterbese Castrense”.

