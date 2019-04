di Gaetano D'Onofrio

Le dimissioni erano arrivate, sia pure solo via social, lo scorso dicembre, ma in questi mesi, sempre sulla Grande Rete, l’avvocato Palma, ormai ex vice presidente della Juve Stabia, aveva tenuto banco spesso con i suoi post. In serata, dopo un incontro abbastanza acceso con i tifosi delle Vespe al termine della finale al Menti tra il Giugliano e la Frattese di domenica scorsa, il legale partenopeo dice definitivamente addio alla sua esperienza a Castellammare.



«Sono costretto a rendere noto ai cittadini ed ai tifosi di Castellammare di Stabia che gli inaccettabili insulti ricevuti ieri durante lo svolgimento dello spareggio Giugliano-Frattese sono la goccia che fa traboccare il vaso. Le minacce di persone che mi hanno intimato di cedere le quote societarie mi fanno ritenere conclusa l'avventura nella S.S. Juve Stabia: ritengo inaccettabili episodi susseguitisi nelle ultime settimane, che, guarda caso, seguono le dichiarazioni pubbliche rese dal patron Manniello, che ha parlato di un anno societario inversamente proporzionale a quello sportivo. Lascio Castellammare dopo un’annata storica e dopo aver favorito l'ingresso di uno sponsor di primo livello in una categoria quale la B, che richiederà uno sforzo economico non indifferente. Lo scrivente non ha più alcun interesse ad investire in questa società, dalla cui vicepresidenza mi sono già dimesso lo scorso gennaio. Ho pubblicamente fatto i complimenti alla gestione tecnica ed al risultato sportivo ottenuto, riconoscendo al patron Manniello tutti i meriti per una stagione eccezionale, anche perché nei mesi di civile convivenza mi aveva più volte parlato di quanto volesse la promozione per una rivincita nei confronti di coloro che lo avevano messo alla gogna mediatica nell'anno della retrocessione. Ringrazio pubblicamente Manniello anche per avermi dato modo in questi mesi di scoprire la falsità di alcune persone professatesi amiche e di un collaboratore dimostratosi infedele. Tuttavia, ogni ulteriore illazione e attacco allo scrivente non verrà più tollerato. Lascio la Juve Stabia con enorme rammarico e senza averne alternativa. Lo faccio per ritrovare la serenità sottrattami dopo vari episodi di inaudita gravità, l’ultimo dei quali accaduto nelle scorse ore. Esco più forte da questa esperienza, con la consapevolezza di aver agito in buona fede e nell'esclusivo interesse della Juve Stabia, che, nonostante la mancata condivisione di scelte societarie ed amministrative, resterà il primo amore calcistico».

