Juve Stabia. Fatta per Di Gennaro dalla Lazio. Castaldo più vicino?

di Gaetano D'Onofrio

Il condizionale è d’obbligo, mancando ancora l’annuncio ufficiale, ma la Juve Stabia, ormai in orbita Lotito dopo l’arrivo di Alessandro Rossi, è ad un passo dall’ingaggio del centrocampista Davide Di Gennaro. Trascorsi importanti in A, oltre che protagonista della promozione del Cagliari dalla B al massimo campionato, il calciatore è reduce da due annata poco felici ma, a 31 anni, ha tanta voglia di rilanciarsi, ed avrebbe individuato nel club di Langella e Manniello la piazza giusta per tornare sui suoi standard di rendimento.

In attacco continua la querelle Paponi, con l’attaccante in ritiro ma ormai fuori dal progetto tecnico. Il Catanzaro preme per averlo in giallorosso, con l’ipotesi di un clamoroso ritorno a Castellammare di Gigi Castaldo che sembra concreto ogni giorno di più.

In attesa di vedere la squadra all’opera, mercoledì con la Fidelis Andria per la prima amichevole, a Castellammare si registrano già 1300 abbonamenti sottoscritti, un buon biglietto da visita in vista della prossima stagione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA