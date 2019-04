Juve Stabia, la favola di Canotto: «Cuore e qualità i nostri segreti»

di Gaetano D'Onofrio

CASTELLAMMARE DI STABIA - Ci sono favole che nel calcio è persino difficile raccontare e ci sono momenti che si possono solo incorniciare. Un avvio di campionato da assoluto protagonista, poi l'infortunio, contro la Casertana, ed infine il gol che potrebbe mettere il sigillo alla promozione in serie B della Juve Stabia. Gigi Canotto non sta nella pelle, dopo la rete annullata ed almeno tre interventi miracolosi dell'estremo del Trapani, Dini, arriva la gioia più bella, quella che mette da parte le delusioni per il lungo stop, le tensioni degli anni scorsi ed un rapporto di odio amore con Fabio Caserta che ha sempre saputo dosare bastone e carota per farne un calciatore ormai pronto al salto nel calcio che conta. «Sono felicissimo, era una partita a cui tenevo tantissimo, ho segnato, abbiamo vinto, è davvero una giornata da incorniciare».



E pensare che proprio a Trapani, calcisticamente parlando, Canotto era cresciuto, dopo le esperienze nelle giovanili del Sorrento. «Poi qualcuno non ha creduto in me si gode appieno la rivincita l'esterno stabiese - ma alla fine ho dimostrato sul campo, e con i fatti, di essere un calciatore vero, che può far bene anche in una grande squadra, come lo è la Juve Stabia». L'infortunio alle spalle, la serie B dietro l'angolo. «Mi sono dovuto fermare a fine ottobre ricorda -, era il mio primo infortunio serio ed ovviamente avevo paura di non riuscire a tornare quello di sempre. Poi, però, pian piano sono riuscito a ripartire, ho avuto costanza nel prepararmi al rientro in squadra ed alla fine la gioia è arrivata. Sono felicissimo. Come Caserta, anche per lui una vigilia tesa, una gara importantissima giunta nel momento forse più difficile. «Sicuramente. Ma anche quando sembrava proprio che la palla non volesse entrare, come nell'ultimo mese, l'unione del gruppo è stata l'arma in più, quella che ha fatto la differenza. Non ci siamo disuniti, non abbiamo mollato, nonostante i risultati poco positivi, perché i tanti pareggi ci avevano fatto accorciare il distacco, ed ora ci godiamo il momento, prima di tornare, testa bassa, a pensare al prossimo avversario. Questa domenica era importante per me, avevo tutta la famiglia sugli spalti, c'erano anche i genitori della mia ragazza, credo di aver fatto bella figura e di aver dato il mio contributo ad un successo importantissimo». Una dedica particolare la sua, per il gol, che fa eco a quella di Fabio Caserta. «Il gol è tutto per Antonio Filippi, fratello del nostro direttore generale. Ci manca, speriamo possa tornare presto insieme a noi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO