Festa Juve Stabia nella notte: centinaia di tifosi all'arrivo degli eroi

di Gaetano D'Onofrio

Tutti pazzi per la Juve Stabia. Dopo i cori e le emozioni a Capodichino all’arrivo della squadra dopo la trasferta con la Sicula Leonzio, Castellammare si è ritrovata sul viale Europa per accogliere l’undici di Fabio Caserta. Altre trecento persone, con sciarpe, bandiere, magliette, hanno atteso l’arrivo del pullman da Napoli, bloccando la principale arteria della città. Cori, fuochi d’artificio, tante foto per i protagonisti in maglia gialloblù che hanno assistito sorridendo a quanto accadeva. A tener banco Gigi Canotto, seduto nella parte anteriore dell’automezzo, e soprattutto Gigi Viola, tra i più entusiasti per un successo che può valere la serie B. Basteranno i tre punti nella sfida di sabato Santo, contro la Vibonese, per centrare anche la matematica promozione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA