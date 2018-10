Juve Stabia forza... cinque: valanga gialloblù sul Catanzaro

di Gaetano D'Onofrio

Micidiale Juve Stabia. Nel match infrasettimanale al “Ceravolo”, i gialloblù espugnano il campo del Catanzaro col “solito” risultato da trasferta. Un 3-0 limpido, netto, con cui l’undici di Fabio Caserta consente al tecnico di superare il “maestro”, Gaetano Auteri, suo allenatore quasi un ventennio fa, ai tempi dell’Igea Virtus. Quinto successo di fila in campionato per le Vespe (più uno in coppa, a Caserta), con uno score terrificante: quindici le reti messe a segno da Paponi e compagni, solo due quelle subite, a punteggio pieno, con una gara ancora da recuperare (contro la Viterbese, ancora in attesa delle sentenze che potrebbero riscrivere i tornei di B e C), ed il turno di riposo già osservato (sabato scorso).



Una gara condotta magistralmente dalla Juve Stabia, brava a lasciare il dovuto spazio ai calabresi e, per lunghi tratti, persino il pallino del gioco, ma altrettanto cinica nel colpire, in avvio di ripresa, prendendo poi il largo nel finale quando ormai il match era praticamente in ghiaccio. Sette minuti appena, ed Aktou, in campo un po’ a sorpresa nel 4-3-3 di Caserta (fuori sia Mezavilla che Melara e Vicente) trova il gol in spaccata, ma è in sospetto fuorigioco. Tanto Catanzaro, ma pochissimi pericoli per Branduani, fino al 13’ della seconda frazione. Punizione pennellata da Calò, precisa la girata di Allievi e palla in rete per l’1-0 dei campani. Il raddoppio dopo appena quattro minuti. Stabiesi micidiali in contropiede, Canotto calcia dal vertice dell'area piccola, Elezaj respinge, Paponi calcia sulla ribattuta e Riggio respinge con la mano la conclusione a botta sicura dell'attaccante che, da dischetto, fa 2-0. Il tris è del capitano Mastalli, a coronamento di un’azione quasi da futsal degli stabiesi. Tre tocchi per la deviazione del centrocampista che chiude i conti dando appuntamento a sabato prossimo quando, al Menti (20.30), arriverà il Monopoli.



Trema la capolista Trapani, la Juve Stabia non perde un colpo, ed anzi scrive di diritto il proprio nome tra le pretendenti al salto diretto in serie B...

