Juve Stabia già a Reggio: in palio il passaggio al terzo turno

di Gaetano D'Onofrio

Tutto pronto per la grande sfida. Domani sera, 20.30, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia la Juve Stabia torna in campo per giocarsi l’accesso alla seconda fase dei play-off di serie C. Ai gialloblù serve una vittoria dopo il pari di domenica. La classifica migliore della Reggiana, infatti, in caso di pareggio, consentirebbe agli emiliani di eliminare i campani, e per capitan Mastalli e soci, oggi in viaggio verso Reggio, non ci sono appelli.



La sfida sarà trasmessa in diretta anche su Rai Sport. Per l’occasione Caserta recupera tutti gli effettivi, compresi Marzorati e Bachini, titolari al centro della difesa per quasi tutto il girone di ritorno, e potrebbe proporre qualche variazione sul tema, anche per far rifiatare chi ha già giocato due gare in meno di sette giorno. Diversi i tifosi in partenza da Castellammare, col sogno di un ritorno a casa che sia anticamera dell’attesa, già domani, del nuovo sorteggio per il terzo turno della poule promozione

© RIPRODUZIONE RISERVATA