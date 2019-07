Juve Stabia al lavoro al Menti. Tra ​i convocati non c'è il bomber Paponi

di Gaetano D'Onofrio

Alla vigilia del raduno per i test, domani e martedì al Menti, e la successiva partenza per il ritiro di Rivisondoli, in attesa della kermesse durante la quale, domani sera, alle 20.30 presso la cassa armonica, saranno presentate ai tifosi le nuove divise per la serie B, la Juve Stabia ufficializza i convocati della rosa a disposizione di Fabio Caserta. In giornata la cessione di Di Roberto alla Cevese (dopo quelle di El Ouazni e Marzorati), ma nell’elenco non figura il bomber Paponi, vice di Castaldo nella classifica cannonieri lo scorso anno. Il calciatore, ormai è chiaro, è in uscita, con il club che, rinforzati un po’ tutti i reparti, sembra alla ricerca di due pedine fondamentali per la prossima stagione, un difensore centrale ed un’attaccante di esperienza per far lievitare il valore dell’undici gialloblù: “La S.S. Juve Stabia rende noto l'elenco dei convocati che saranno a disposizione del mister Fabio Caserta per il raduno e l'inizio degli allenamenti che si svolgeranno al Menti dal 15 al 17 luglio e che proseguiranno per il ritiro di Rivisondoli:

Portieri: Branduani, Esposito, Tessitore;

Difensori: Allievi, Borri, Fazio, Germoni, Lia, Todisco, Troest, Vitiello;

Centrocampisti: Addae, Calò, Carlini, Lionetti, Mallamo, Mastalli, Mezavilla, Stallone, Vicente;

Attaccanti: Canotto, Del Sole, Elia, La Monica, Melara, Sorrentino, Torromino.

Presente tra i convocati Pasquale Fazio il cui trasferimento verrà perfezionato nelle prossime ore.

I brasiliani Vicente e Mezavilla ed il nuovo acquisto Addae si uniranno al gruppo nei prossimi giorni, avendo usufruito di giorni di permesso.

Al gruppo, agli ordini di mister Caserta, sono stati aggregati tre vespette del settore giovanile, il portiere Tessitore, classe 2003, il difensore Todisco, classe 2002, e l’attaccante La Monica, classe 2001”.



