Mercato, Juve Stabia al rush finale: presi i giovani Ferrazzo e Dumancic

di Gaetano D'Onofrio

Ore infuocate in casa Juve Stabia, in vista della chiusura del mercato. Tanti gli over ancora in esubero, con Sandomenico sempre più vicino alla Reggina dopo aver prolungato l’accordo con i gialloblù. Ma in attesa dei colpi last minute, il diesse Polito mette a disposizione di Fabio Caserta due giovani. Si tratta del difensore centrale, classe '98, Luka Dumancic e del terzino sinistro, classe '99, Giacomo Ferrazzo. Dumancic, dopo un’esperienza in serie A croata, con la seconda squadra di Spalato, e una in serie D, con l'Albalonga, arriva in prestito dal Lecce. Ferrazzo, invece, è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ed arriva in prestito alla Juve Stabia alla sua prima esperienza tra i professionisti. Queste le sue parole da giocatore delle vespe: «Sono contento di iniziare questa prima avventura nei professionisti. Darò il massimo per questa maglia, mi aspetto tanti tifosi allo stadio».

