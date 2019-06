Juve Stabia e Givova, nuovo sodalizio sognando la serie A

di Gaetano D'Onofrio

«Vengo da una tradizione e da una passione calcistica molto forte. Il primo progetto della Juve Stabia è molto simile al progetto Givova. Il nostro primo progetto è stato la sponsorizzazione Siroil per la Juve Stabia. Castellammare ha tante risorse, dai cantieri alle acque a tantissime altre cose e la Juve Stabia è una della squadre più antiche del Mezzogiorno. Ho visto molte delle partite in casa e ho sempre visto grande affetto dei tifosi, grande competizione ma soprattutto ho capito che la Juve Stabia è una grande famiglia e in questo devo dire grazie a Manniello. Il fatto di essere una grande famiglia mi ha avvicinato molto alla Juve Stabia. E poi io sono di San Giuseppe Vesuviano e la squadra del mio paese ha gli stessi colori della Juve Stabia. Un motivo in più per amare questa squadra ed entravi in prima persona. Qualche chicca sugli abbonamenti? A titolo di omaggio verrà regalato ai tifosi un prodotto Givova alla sottoscrizione dell’abbonamento. Ringrazio tutti per questa bella mattinata e in particolare il presidente Acanfora che ha permesso questa partnership per il futuro. Nel nostro progetto marketing era già prevista la sponsorizzazione della Givova. La Givova è il punto di partenza del nostro piano marketing. Ci saranno tanti eventi anche allo stadio. Spero che si inneschi un feeling ottimo anche con le istituzioni. Abbiamo un problema per lo stadio, dovremo fare una convenzione per partire nel campionato anche con altri stadi. Spero di non avere problemi sotto questi punti di vista. Faremo tante cose che riguarderanno l’area ospitalità e altri aspetti inerenti lo stadio. Abbiamo riconfermato anche il direttore sportivo Ciro Polito. Manniello sarà sempre il presidente della Juve Stabia. Lui è stato molto veloce nell’ultima conferenza a passarmi lo scettro di presidente. Non condivido il fatto che abbia fatto un passo indietro. Al massimo ha fatto un passo a lato ma non altro. Stiamo iniziando anche a colloquiare con gli altri club della Campania».

