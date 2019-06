Juve Stabia e Givova, si scopre il velo sulla nuova stagione

di Gaetano D'Onofrio

Ufficializzata la panchina di Fabio Caserta, la Juve Stabia muove i suoi primi passi verso la nuova stagione. Sabato sarà scoperto il velo sulla nuova società, sul nuovo sponsor tecnico, la Givova, che prenderà il posto della Fly Line dopo quasi trent’anni al fianco del club di via Cosenza. Il club presenterà anche il nuovo assetto dirigenziale, con il neo presidente Langella, presso la sede dell’azienda scafatese: “GIVOVA e S.S. Juve Stabia rendono noto che sabato 8 giugno, con inizio alle ore 11.00, presso il quartier generale GIVOVA, in via Domenico Catalano n. 88 a Scafati, si terrà la conferenza stampa di presentazione della sponsorizzazione tecnica al team stabiese, nell’ambito dell’accordo di sponsorship per tre stagioni calcistiche, con decorrenza dal 1 luglio 2019. Saranno presenti alla conferenza il Presidente Givova dott. Giovanni Acanfora e l’Amministratore Avv. Giuseppina Lodovico, il Direttore Marketing dott. Antonio Mandile. Per il team stabiese interverranno il Presidente Dott. Andrea Langella, l’Amministratore Ing. Vincenzo D’Elia. L’augurio è che per la squadra delle ‘vespe’ possa essere l’inizio di un connubio vincente, ricco di successi e soddisfazioni, supportati da uno sponsor prestigioso come Givova”.

