Juve Stabia, la grinta di Caserta: «Non abbiamo vinto ancora nulla»

di Gaetano D'Onofrio

È la corazzata del campionato. Con cinque successi di fila, quindici gol fatti ed appena due subiti, la Juve Stabia di Fabio Caserta si prepara a riceve la visita del Monopoli (20.30), tornando al Menti per un’altra “notte magica” e tanta voglia di continuare a stupire: «Una gara difficilissima – tuona Fabio Caserta, tecnico dei gialloblù -. C’è entusiasmo intorno a noi, ma questo non deve trarci in inganno. Siamo solo all’inizio, e non abbiamo ancora vinto nulla. Anzi… La squadra è concentrata, sappiamo bene che l’errore più facile da commettere è pensare di avere la strada in discesa. Ora più che mai, tutti cercheranno di farci lo sgambetto, e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti, rispettando gli avversari, ma anche consci del nostro potenziale».



Col Monopoli dovrebbe rientrare Melara, nel tridente avanzato, dopo l’infortunio di due settimane fa, un solo vero ballottaggio, in difesa, dove Allievi ed Aktou di contendono una maglia sulla corsia mancina. Sugli spalti, per l’occasione, anche le scuole calcio dell’hinterland per accendere la “torcida” del Menti: «È importante sapere che i tifosi stanno riscoprendo la Juve Stabia – prosegue, teso per la vigilia, Caserta -. Speriamo di rivedere un Menti con tante persone sugli spalti, i ragazzi lo meritano per quanto stanno facendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA