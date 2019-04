«Juve Stabia in serie B E adesso rilanciamo la città»

di Bruno Majorano

Pochi giri di parole, perché dopo lo spavento delle ultime giornate, la sua Juve Stabia è tornata a guardare tutti dall'alto in basso, mettendo a distanza di sicurezza (più cinque punti) le potenziali inseguitrici. La vittoria di domenica contro il Trapani ha l'odore della serie B, quella che il presidente Manniello aveva salutato nel 2014 al termine di un campionato da fanalino di coda senza speranza. Una sorta di storia che si capovolge, perché se quell'anno la sua squadra era stata ultima in classifica dall'inizio alla fine, adesso le tocca la medesima sorte, ma da capolista indisturbata. Da qui alla fine mancano 4 gare, ma una è quella che gli stabiesi vinceranno a tavolino con Matera, motivo per quale serviranno appena 4 punti per l'aritmetica promozione.



Presidente, si aspettava una stagione così esaltante?

«Sarei bugiardo se dicessi di sì. Però posso ammettere che in principio eravamo partiti con l'idea di costruire una squadra che se la potesse giocare con le big. L'anno scorso siamo arrivati quarti. Il Lecce era stato promosso, mentre il Catania doveva essere ripescato».



Anche perché a giugno sembrava che lei volesse mollare e la squadre ha rischiato addirittura di non iscriversi al campionato. Poi cosa è cambiato?

«Abbiamo deciso di partire con una filosofia trapattoniana».



Ovvero?

«Le squadre che pensano di vincere devono avere una difesa forte. La squadra che non subisce reti un golletto lo trova sempre».



Detto, fatto.

«Abbiamo la miglior difesa del campionato avendo preso calciatori di categoria come Troest e Vitiello».



E poi c'è Caserta in panchina.

«Forse lui è la mia più grossa soddisfazione».



Perché?

«Sono stato io ad avergli detto Ti sei fatto vecchio, mettiti a fare l'allenatore. Il nostro è un rapporto che va al di là del lavoro. C'è stima e amicizia».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO