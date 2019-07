Juve Stabia, colpo Di Gennaro: «Grazie per questa opportunità»

La Juve Stabia rende noto di aver tesserato Davide Di Gennaro, classe '88, che arriva dalla Lazio con la formula del prestito. Il calciatore, impiegato come regista/trequartista, vanta oltre 200 partite in Serie B e più di 50 presenze in Serie A, categoria in cui ha esordito nel 2006 con la maglia del Milan e dove poi ha militato, con Genoa, Reggina, Livorno, Cagliari e Lazio.



«Ringrazio la società per l'opportunità che mi ha dato - ha detto il calciatore - e per aver creduto nelle mie qualità di uomo e calciatore. Non vedo l'ora di regalare soddisfazioni a tutti i tifosi». Di Gennaro si è già aggregato alla squadra, in ritiro a Rivisondoli

