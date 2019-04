Juve Stabia e Juve a braccetto per la festa a strisce verticali

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia a braccetto con la Juventus. Quella di Cristiano Ronaldo. Una domenica delle Palme tutta da incorniciare potrebbe accomunare le due Juve del calcio italiano, unite non solo dal nome o dai record che hanno letteralmente polverizzato nel corso di quest’annata. Le due compagini a strisce verticali potrebbero essere travolte, tra sette giorni… da un insolito destino. Un sol punto manca all’undici di Allegri per coronare il sogno dell’ottavo scudetto di file, cinque, invece, quelli che separano la Juve Stabia dalla promozione in B. Eppure domenica potrebbero festeggiare entrambe, chiudendo quasi a braccetto l’annata. Se ai bianconeri basterà un punticino con la Spal, alla Juve Stabia potrebbe bastare un successo in trasferta con la Sicula Leonzio (in campo alle 16.30), qualora il Trapani non riuscisse a battere il Potenza in casa. In quel caso, anche per i tre punti ormai in cassaforte, sia pure attribuiti alla penultima per l’esclusione del Matera, anche gli stabiesi potrebbero brindare al ritorno in cadetteria, dopo appena cinque anni dall’amara retrocessione del 2014, il coronamento di un sogno tutto a strisce verticali…

