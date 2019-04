Juve Stabia: la festa promozione in diretta su Raisport

di Gaetano D'Onofrio

La festa promozione in diretta Tv. La Lega di C ha reso noto in giornata che la gara tra Juve Stabia e Vibonese, in programma il 20 aprile prossimo, sabato Santo, alle 14.30, sarà trasmessa in diretta Raisport. In realtà già in questo turno i gialloblù di Fabio Caserta potrebbero festeggiare la serie B in caso di vittoria a Lentini con la Sicula ed un pari, o una sconfitta del Trapani col Potenza, ma in ogni caso la vigilia di Pasqua, quest’anno, potrebbe essere segnata dall’evento che tutta la città attende da cinque anni, dall’amara retrocessione del 2014. Con due vittorie nelle prossime due gare, infatti, la Juve Stabia sarebbe matematicamente in B, e contro la Vibonese c’è da ipotizzare nuovamente un Menti pieno all’inverosimile, con una coreografia di quella che non si possono dimenticare. In diretta Tv, per presentarsi nel migliore dei modi al prossimo torneo cadetto.

