Juve Stabia, Caserta soddisfatto: «E adesso sotto con l'Akragas»

di Gaetano D'Onofrio

Ed ora è caccia al tris. Dopo le due vittoria a Lecce, ed in casa con la Leonzio, la Juve Stabia si avvicina alla seconda sfida casalinga consecutiva, domenica contro l’Akragas (14.30). a caccia dei tre punti della definitiva consacrazione: «Sono molto soddisfatto – queste le parole del tecnico Fabio Caserta -. Dopo la splendida prova di Lecce, ci attendeva un avversario ostico, con un ottimo ruolino di marcia dopo il cambio in panchina. I ragazzi hanno voluto centrare la vittoria con grande forza, dimostrando ancora una volta di essere un grande gruppo. Domenica dobbiamo dare continuità a questo momento positivo. Con l’Akgragas dobbiamo puntare al bottino pieno. I play-off? Per ora penso alla salvezza, manca ancora qualche punto alla matematica, ma ovviamente la speranza è di centrale un piazzamento importante con questa Juve Stabia».

