Juve Stabia, lascia il vicepresidente Palma con un post «social»

di Gaetano D'Onofrio

Dopo il fulmine a ciel sereno della risoluzione con l'esterno Aktaou, e la foto dell'ingaggio di Germoni insieme al DS polito, ma senza alcun comunicato del club, un'altra doccia fredda per la capolista Juve Stabia con le dimissioni "social" del vice presidente, l'avvocato Giovanni palma. Il legale, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook per annunciare il commiato dal club di Castellammare: "C'era una volta un avvocato che diventò vice presidente della Juve Stabia, che portò un nuovo sponsor sulle maglie e nuove risorse in società, un giornale dedicato alla squadra, e un progetto con un'app con una web tv dedicata. Comunque forza Juve Stabia sempre! Ad maiora". Dopo alcuni commenti positivi e di incoraggiamento dei tifosi, il chiarimento: "Trattasi di un messaggio di congedo dal ruolo di vicepresidente"... ancora un gennaio amaro, dunque, per i gialloblù, impegnati da ieri sul campo agli ordini di Fabio Caserta. La lunga sosta, che si concluderà con il ritorno in campo il 20 gennaio, potrà forse servire a ricucire l'eventuale strappo, ed a rasserenare gli animi in un momento cruciale della stagione, in cui la squadra è chiamata a confermare il cammino sfavillante fin qui disputato il campionato.

