Juve Stabia, Manniello si defila: club nelle mani di Langella e D'Elia

di Gaetano D'Onofrio

Il primo giorno della nuova Juve Stabia inizia con l’addio del patron Franco Manniello. Nella conferenza in cui tutti avevano pronosticato l’ufficializzazione e la presentazione del nuovo assetto societario, un po’ a sorpresa (ma nelle prime ore della mattinata era trapelato qualcosa mettendo in subbuglio i tifosi) il dirigente spiega i motivi di un passo indietro: «Le epoche finiscono, e dopo aver riportato la Juve Stabia in serie B, vincendo una scommessa fatta con me stesso dopo la retrocessione del 2014, e con gli ultras, quelli veri che amano e soffrono insieme alla squadra, è giunto il momento di farmi da parte, lasciando in toto la gestione al nuovo presidente, Andrea Langella, che sarà coadiuvato nel suo compito dal nuovo amministratore unico, Vincendo D’Elia».



Manniello torna nell’ombra, ma non sparisce dal club, sia ben chiaro: «Insieme a Langella sono detentore della maggioranza del club (il restante 33% appartiene ad una società di cui i due dirigenti sono a loro volta proprietari, nda), e le mie quote saranno gestite dal commercialista Vincenzo Fogliamanzillo, da sempre vicino alla Juve Stabia. Ma non parteciperò alla gestione, che resta nelle mani del nuovo gruppo».



Manniello passa la mano, con un appello alla città: «Siamo in serie B, ma è Castellammare che deve dimostrare di meritare la società e la categoria. Chi subentra, viene da fuori, crede nella città e nella Juve Stabia, ma va sostenuto. In primis con gli abbonamenti (a breve partirà la campagna n.d.a.), poi dalle forze imprenditoriali di Castellammare. Altrimenti ogni sforzo fatto sarà vano».



In chiusura arriva anche l’ufficialità del nuovo sponsor tecnico, la Givova: «Abbiamo cambiato dopo trent’anni, oggi il calcio è fatturato. Ci inseguivano da tempo, daranno un forte contributo al club, ed in certi casi al cuore non si può dare ascolto…».

