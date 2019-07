La Juve Stabia cede Marzorati alla Cavese, da Terni arriva Fazio

di Gaetano D'Onofrio

Eppure si muove… dopo gli innesti ufficiali di Borri e Addae, la Juve Stabia continua il suo lavoro di restyling con il diesse Polito impegnato in tante trattative per regalare a Fabio Caserta una squadra competitiva anche in serie B. Marzorati è da ieri un calciatore della Cavese. Ad annunciarlo il difensore ex Sassuolo, in scadenza lo scorso 30 giugno, un’operazione nata col benestare dei gialloblù che ai metelliani cederanno anche gli attaccanti Di Roberto e Bruno El Ouazni, oltre all’esterno Adessi, prelevato dalla Turris.



Definita, ormai, anche lo scambio Fazio-Viola con la Ternana. L’esterno difensivo alla Juve Stabia, il metronomo del centrocampo in rossoverde. Manca solo l’ufficialità ad una trattativa già chiusa.



Sempre a centrocampo vicinissimo Bellemo della Spal, a conferma dell’ottimo rapporto con la società ferrarese che in gialloblù in questi anni ha già girato Branduani e Strefezze. Il 15 raduno, il 17 partenza per Rivisondoli, giorni infuocati per Polito, per mettere a disposizione da subito una rosa su cui lavorare fin dal ritiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA