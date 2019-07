Juve Stabia, nuovo look al Menti e Paponi raggiunge gli altri in ritiro

di Gaetano D'Onofrio

Il Romeo Menti si rifà il look in vista del prossimo torneo di serie B della Juve Stabia. Da giorni ormai è iniziata l’installazione dei sediolini in tutti i settori dello stadio che, insieme al restyling degli spogliatoi diverrà una piccola bomboniera nel panorama dell’impiantistica in Campania. Sulla falsa riga di quanto accaduto al San Paolo per le Universiadi, dunque, anche l’impianto di via Cosenza si presenterà molto più confortevole per i tifosi e gli sportivi che potranno assistere, da agosto, alla coppa Italia Tim, ed al torneo cadetto, conquistati lo scorso anno dal team di Fabio Caserta.



Paponi, dopo i tentennamenti iniziali ha raggiunto la squadra in ritiro. Contrattualmente il bomber della scorsa stagione ha diritto a svolgere la preparazione precampionato, ma per amissione dello stesso Caserta, per scelte del club, non rientra nel progetto tecnico del prossimo anno. Aspettando l’ufficialità del tesseramento di Fazio, Russo ed Izco, che si sono aggregati al gruppo, si cerca sempre un’attaccante in grado di accendere la piazza e magari consentire il boom di abbonamenti con la sfida delle 3000 tessere lanciata dalla dirigenza dopo aver già raggiunto il dato storico dei 1000 abbonati.

