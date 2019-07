Paponi saluta la Juve Stabia, Izco è vicinissimo alla firma

di Gaetano D'Onofrio

Paponi lascia la Juve Stabia. Ieri il rientro a Castellammare per organizzare il trasferimento della famiglia a Piacenza dove dovrebbe giocare il prossimo anno, in coppia con un certo Daniele Cacia, componendo una delle coppie più forti della serie C. Oggi sui suoi profili social il saluto ai compagni ed ai tifosi: «Come tutte le storie c’è una fine, anche se tutto ciò come ben sapete non è dipeso dalla mia volontà. Sono arrivato due anni e mezzo fa dalla Serie B per conquistarla con voi, ci abbiamo messo un po’ ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto. Ora inizio questa nuova avventura lasciando un gruppo fantastico; persone come magazzinieri, massaggiatori, team manager, il dottore che lavora dietro le quinte ma che ricorderò sempre, e uno staff tecnico straordinario che ringrazierò sempre. Ho dato sempre tutto quello che avevo senza risparmiarmi. Saluti tutti i tifosi con la speranza di reincontrarvi anche da avversario per salutarvi in campo ma soprattutto auguro ai miei compagni di fare un campionato strepitoso perchè se lo meritano. Mi mancherete di sicuro. Ragazzi VI VOGLIO BENE. Spaccate il c… a tutti».



Intanto, voci insistenti vorrebbero per imminente la firma di Mariano Izco, oltre trecento gare in serie A e trascorsi importanti col Chievo, l’ex compagno di squadra di Fabio Caserta ai tempi del Catania dovrebbe essere ufficializzato a breve dal club.



Sul fronte attaccanti, sarebbero ben due le punte nel mirino della Juve Stabia, forse già a Rivisondoli in occasione della seconda amichevole con il Campobasso. Bianchimano, ex Catanzaro di proprietà del Perugia un possibile obiettivo, con il club che, raggiunte quasi le 2000 tessere di abbonamento, potrebbe preparare il classico colpo da novanta…

