Juve Stabia, alla Fidelis Andria è poker alla prima uscita stagionale

di Gaetano D'Onofrio

Poker alla prima, e la Juve Stabia inizia nel migliore dei modi la nuova stagione. Quattro reti alla Fidelis Andria per la squadra di Fabio Caserta nella prima sgambata del ritiro di Rivisondoli, i gialloblù sono già in palla e confermano i progressi attesi dallo staff per la prima fase del campionato, quello del ritorno in serie B. In gol per i gialloblù capitan Mastalli (subito una doppietta per lui), Torromino, e Mastalli. “Sono soddisfatto di quanto visto – queste le parole del tecnico -, sono stati dieci giorni di duro lavoro, ed ovviamente si è sentito nelle gambe”. Dopo l’annuncio ufficiale, nel pomeriggio, di Di Gennaro, ex Lazio e Salernitana, a breve è attesa la fumata bianca per Izco. “Un elemento che potrebbe farci fare un grosso salto di qualità – conclude Caserta -, con oltre duecento gare in A”. All’appello manca solo la casella della punta centrale, con Paponi ormai ai titoli di coda nonostante il rendimento dello scorso anno.

