Juve Stabia, botta e risposta tra l'ex vice presidente e Improta

di Gaetano D'Onofrio

Ad accendere la vigilia della sfida tra Juve Stabia e Vibonese, che potrebbe regalare, sabato Santo, la promozione in B alla squadra di Caserta, nella serata di ieri un post su Facebook, divenuto ormai cassa di risonanza, dell’ormai ex Vice Presidente, l’avvocato Palma, dimessosi a novembre scorso, in cui, oltre a ribadire il suo 33% delle quote del club, si è detto ancora presente nella società, al di la’ dei dissapori con la restante dirigenza, grazie a Gianni Improta, l’attuale club manager. In serata, a chiarire la vicenda lo stesso “baronetto di Posillipo”. “In maniera categorica il sottoscritto non solo smentisce quanto scritto – spiega Improta -, ma tiene a precisare di essere contrariato non poco dall'atteggiamento dell'avvocato Palma. Chi conosce Gianni Improta ha sempre apprezzato la serietà e l'impegno che hanno sempre contraddistinto la sua lunga carriera, con un comportamento esemplare nei modi e di rispetto verso tutti. Pertanto in virtù di tutto quanto, nessuno si permetta minimamente di pensare ad associarlo a chicchessia, se non esclusivamente alla S.S. JuveStabia. Ogni chiarimento sarà fatto a tempo debito e qualora necessiti nelle sedi opportune. Forza JuveStabia sempre”.

