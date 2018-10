La Juve Stabia premia la Vespucci: «È la nave più bella del mondo»

di Gaetano D'Onofrio

Due simboli della città in simbiosi. La Juve Stabia premia l'Amerigo Vespucci, insignita in giornata del premio «Stabiesi illustri» dalla locale sezione del Rotary. Il dirigente gialloblù, Gianni Improta, ha consegnato al Comandante del veliero, al porto di Castellammare, una maglietta commemorativa della Juve Stabia, a sancire un connubio tra due autentici emblemi di Castellammare.



Costruita negli anni '30 nel Regio Cantiere, la Vespucci è definita ovunque come la nave più bella del mondo, la Juve Stabia, fiore all'occhiello dello sport alle falde del Faito: «Una grande emozione essere qui - le parole di Improta -, e non possiamo che essere fieri di avvicinare il nome della Juve Stabia, le vespe alla Vespucci». Il comandante Costantino ha ringraziato, ricambiando con una maglia della nave scuola ed una stampa antica dei progetti della Vespucci: «Essere su una nave è come giocare insieme a calcio, bisogna fare squadra, a partire dal comandante. Un augurio alla squadra che, mi dicono, ha iniziato benissimo il campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA