La Juve Stabia rimonta l'Entella e sogna la Supercoppa di serie C

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia accende la Supercoppa. Termina 2-2 tra gli stabiesi e la Virtus Entella, vincitrice del girone A, nella seconda sfida della competizione tra le prime classificate dei tre raggruppamenti di serie C. Un primo tempo su buoni ritmi, un avvio di ripresa da autentico thriller, ed una reazione da incorniciare dopo il doppio svantaggio tengono ancora in gioco i gialloblù che, tra sette giorni, a Pordenone, potranno giocarsi il trofeo in una sorta di finale, alla luce dei due pareggi (0-0 tra liguri e friulani la scorsa settimana) che hanno confermato il valore assoluto delle tre neopromosse.



Dopo dieci giorni di festeggiamenti per il salto di categoria, la Juve Stabia torna al Menti per l'ultima gara stagionale, e si congeda nel migliore dei modi da suoi tifosi. Caserta deve fare a meno di Vitiello, Troest e Carlini, alle prese con piccoli acciacchi di fine anno, con Melara, Mezavilla e Viola titolari al loro posto. Una sfida che scivola via su buoni ritmi, con la Juve Stabia che esercita un netto predominio territoriale, impegnando Massolo soprattutto sui calci d'angolo. È un autentico duello quello tra l'estremo ligure e Giacomo Calò protagonisti di almeno quattro occasioni con il centrale che ci prova direttamente dal corner, e la risposta sempre puntuale dell'estremo dell'Entella.



Fatali alla Juve Stabia i primi dieci minuti della seconda frazione. Al secondo arriva il vantaggio per l'Entella: Icardi risolve in rete un'azione confusa in area su cui i padroni di casa protestano per un probabile fallo di De Luca su Marzorati. All'8' il raddoppio è opera di Iocolano, preciso il suo diagonale sotto la traversa sul corner per i liguri. Alla mezzora la gara si riaccende. Canotto va giù in area, sul dischetto Paponi ribadisce in rete sulla respinta di Massolo. Alla mezzora Elia confeziona un'autentica perla con un tiro da quasi trenta metri sugli sviluppi di un corner per il 2-2 che tiene vive le speranze della Juve Stabia, a Pordenone, tra sette giorni, di alzare la Supercoppa di Lega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA