La Juve Stabia blinda i suoi talenti: ​rinnovano Canotto, Calò e Mastalli

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia blinda i suoi gioielli. Dopo l’avvio di campionato che vede protagonisti i gialloblù di sei successi di fila, il club trova l’accordo con il capitano Alessandro Mastalli, oltre a Canotto e Calò, i cui contratti erano in scadenza a giugno 2019. Questo il comunicato del club che conferma la volontà di progettare a medio termine un futuro roseo: «La S. S. Juve Stabia rende noto che Giacomo Calò, Alessandro Mastalli e Luigi Canotto, sposando il progetto gialloblù, hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento delle scadenze dei relativi contratti. Giacomo Calò e Alessandro Mastalli si sono legati alle vespe fino al 2021 mentre Luigi Canotto ha rinnovato di una stagione, con opzione per un altro anno, il contratto in scadenza il 2019».

