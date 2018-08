Juve Stabia, addio Sandomenico: ​Simeri torna in gialloblù?

di Gaetano D'Onofrio

L’uscita di Sandomenico, esterno d’attacco, ceduto in via definitiva alla Reggina riaccende il mercato della Juve Stabia nella zona alta dello scacchiere di Fabio Caserta. Tanti esterni, calciatori duttili, ma al momento in rosa l’unica vera punta è Paponi, ed il club, che dovrà ancora sfoltire i ragni degli over con le partenze certe di Zibert, Capece, ha in canna due colpi di novanta. Nei giorni scorsi il diesse Polito ha tentato il colpo Euspei. L’ex attaccante di Pisa e Benevento (ha vinto il campionato di C come capocannoniere con al fianco l’attuale stabiese Melara) è uno degli attaccanti più prolifici della categoria, e sarebbe la classica ciliegina su una torta di cui faranno parte, tra gli altri, ancora Mastalli e Canotto, ma al momento la situazione sembrerebbe in standby. All’orizzonte, dunque, prende sempre più piede la possibilità del ritorno in gialloblù di Simone Simeri, 12 reti lo scorso anno, tornato per fine prestito al Novara. I piemontesi avrebbero raggiunto l’accordo con il bomber Cacia, e questo aprirebbe ad una nuova esperienza a Castellammare di Simeri. Ed in città c’è persino chi scommette che la trattativa potrebbe sbloccarsi già tra oggi o domani al massimo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA