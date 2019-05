Juve Stabia sconfitta e felice: al Menti esplode la festa per la B

di Gaetano D'Onofrio

Mastalli alza la coppa al cielo, e nonostante la sconfitta casalinga, la seconda stagionale, contro la Virtus Francavilla, la Juve Stabia festeggia la promozione in serie B. Neppure l’amarezza dello stop all’ultima, che impedisce di centrare l’ennesimo record di 80 punti riesce a rendere il boccone amaro in casa gialloblú. Tifosi in tripudio, la gigantografia per Manniello ad inizio gara, i coriandoli sul menti lanciati da un elicottero, al Menti si canta e si balla dopo una settimana che aveva fatto da anticamera al trionfo con la città colorata interamente di gialloblú. La partita. Caserta e Trocini tengono fuori le prime linee cercando di non farsi troppo male. Il vantaggio ospite arriva al 14’ con Puntoriere che gela Venditti in contropiede con un esterno chirurgico. Raddoppio due minuti dopo ad opera di Pino, bravo ad approfittare di un errore di Dumancic in disimpegno. Accorcia Viola su rigore, ma nonostante il monologo la Juve Stabia non riesce ad agguantare quanto meno il pareggio. A fine gara solo sorrisi e la festa che si sposta in villa Comunale per la premiazione da parte dell’Amministrazione ed i fuochi di artificio che salutano la promozione in B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA