Juve Stabia senza ali, ma Caserta non si ar... Rende

di Gaetano D'Onofrio

C'è il Rende al Menti per la quarta sfida della Juve Stabia (ma in realtà il torneo è già alla quinta per il turno di stop forzato con la Viterbese), e dopo gli exploit di tre vittorie consecutive, gli uomoni di Caserta hanno voglia di tenere il passo della capolista Trapani. Una gara difficilissima contro una rivale a pari punti in classifica, autentica sorpresa di questo avvio si stagione. "Affrontiamo un avversario di rangp - ha detto Fabio Caserta alla vigilia -, che sta facendo benissimo in campionato. Ma di fronte, nonostante i problemi di imfortuni delle ultime ore, troveranno una Juve Stabia pronta a battagliare". Fuori tutti insieme Canotto, Mastalli, Melara, Di Roberto ed Elia, stabiesi senza esterni e costretti a cambiare, passando al 3-5-2 con Carlini al fianco di Paponi ed il trio arretrato Marzorati-Troest-Allievi. A centrocampo torna, tra gli altri, Vicente: "Siamo determinati - chiude Caserta - sappiamo di poter contare sull'apporto del pubblico. Vogliamo continuare a stupire e divertire". Per la sfida ai calabresi (20.30) sugli spalti anche le scuole calcio cittadine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA