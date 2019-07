Juve Stabia, si sblocca la grana Paponi: il bomber verso il PIacenza

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia e Daniele Paponi al passo d’addio. Dopo giorni in cui l’attaccante, 12 reti lo scorso anno, è stato in ritiro a Rivisondoli con la speranza di convincere la società, più che Caserta ad una conferma anche il prossimo anno in B, l’attaccante sarebbe vicino ad accettare il trasferimento altrove. In pole per assicurarselo ci sarebbe il Piacenza, che comporrebbe con Daniele Cacia un attacco al fulmicotone per tentare la scalata alla cadetteria il prossimo anno. Dopo il “no grazie” al Catanzaro di Auteri, ed un primo tentennamento con il Piacenza, si è fatta avanti anche la Reggiana, ma la punta voleva a tutti i costi la Juve Stabia. Dopo le esternazioni della dirigenza che l’hanno praticamente posto fuori rosa, Paponi avrebbe ormai deciso per il divorzio dai gialloblù. La sua partenza sbloccherebbe il mercato della Juve Stabia con ben due elementi nel reparto avanzato i cui nomi restano top secret, ma che, i bene informati giurano, potrebbero ulteriormente accendere la piazza.

