La Juve Stabia sposa Givova: ​sarà sponsor tecnico per un triennio

di Gaetano D'Onofrio

Manca solo l’ufficialità, ma sembra ormai certo che per il prossimo triennio sarà la Givova a vestire la Juve Stabia, neopromossa in serie B. Termina così il lungo matrimonio che per decenni ha legato il club di Viale Europa alla Fly Line, storico marchio dell’imprenditore stabiese, Catello Buonocore, già guardalinee di fama internazionale negli anni ’80, sempre preciso e professionale nel vestire i gialloblù. Una scelta dettata dall’ingresso di nuove forze al fianco del patron Manniello, con un marchio, quello scafatese, nato appena otto anni fa, divenuto subito leader sul palcoscenico nazionale ed internazionale, presente in tante manifestazioni come la partita del cuore. Aspettando l’annuncio del club, tra i tifosi già c’è curiosità per la nuova maglia, quella del ritorno in B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA