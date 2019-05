Juve Stabia e Stabia Friends, gialloblù che vince sotto il Vesuvio

di Gaetano D'Onofrio

I colori del successo. Il giallo, ed il blu. Un allenamento congiunto, domani pomeriggio, al Menti, per la Juve Stabia e lo Stabia Firends, le due squadre di Castellammare che, per uno strano gioco del destino hanno vinto i rispettivi campionati nello steso anno. La squadra di Caserta, impegnata nella Supercoppa di Lega, dopo il salto in serie B, non si ferma, in attesa della sfida di sabato tra Entella e Pordenone, decisiva per sapere se il Menti sarà palcoscenico della competizione il 18 o il 25 maggio, ed affronta in amichevole Sicignano e compagni, freschi di promozione in Prima Categoria, dopo un torneo condotto sempre in vetta in seconda. Un’emozione unica per i più giovani stabiesi, calcare lo stesso campo dei campioni che il prossimo anno rappresenteranno Castellammare in serie B. Un passo concreto per avvicinare sempre di più il territorio alla Juve Stabia, puntando ad essere davvero un riferimento nella provincia di Napoli.

