Juve Stabia, torna Gianni Improta: il «baronetto» sarà club manager

di Gaetano D'Onofrio

Gianni Improta e la Juve Stabia di nuovo sottobraccio. Già allenatore, presidente, team manager, il “Baronetto di Posillipo” torna nell’entourage gialloblù. Ad annunciarlo, ma in realtà la notizia era nell’aria vista la presenza costante in questo avvio di stagione nei momenti clou della società, il club: “La S.S. Juve Stabia rende noto che Gianni Improta ritorna a far parte dello staff dirigenziale del sodalizio gialloblù. Il baronetto di Posillipo, da diversi anni vicino alle sorti della Juve Stabia, ricoprirà il ruolo di Club Manager. Un gradito ritorno, che rende felice tutta la famiglia Juve Stabia”. Queste le prime parole di Improta nel nuovo ruolo dirigenziale: "Sono molto contento di ritornare a far parte della Juve Stabia, a Castellammare mi sono sempre sentito a casa e dare una mano alla società non può che farmi piacere. Alla Juve Stabia sono legato da un sentimento di vero affetto e sarà un piacere tornare a lavorare in un club che annovera da sempre un gruppo dirigenziale competente e professionale".

