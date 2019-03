Juve Stabia, torna il sereno: «Cinque finali per la serie B»

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia ritrova la parola, ed anche il sorriso. Messa da parte la tensione per il pari interno con il Rieti, giunto a trenta secondi dal termine del posticipo di lunedì, ed i fischi della curva, in casa gialloblù torna il sereno, la squadra si è ricompattata con i tifosi, incontrati in questi due giorni per ristabilire quell’unione d’intenti che, forse per la delusione, forse per il timore di veder svanire l’obiettivo, aveva portato ai fischi della curva al termine del turno infrasettimanale. «Con i tifosi ho anche scherzato - sorride Manniello - dicendo che chiedere di più ad una squadra prima in classifica è difficile. Al di la’ di tutto, abbiamo voluto incontrare i media per chiarire che il silenzio di lunedì non era un fatto polemico, ma solo la necessità, valutata anche dal sottoscritto, di rasserenare prima gli animi e poi parlare. Per scelta del club non abbiamo né un presidente, né un vice presidente, ed essendo il principale riferimento della squadra, dopo diversi mesi di silenzio, mi è sembrato giusto far compagni a Caserta che, insieme a Polito, il diesse, ed a tutto lo staff che gira intorno alla squadra, sta facendo un lavoro egregio. Guardo al positivo, dopo Rieti, e dico che comunque abbiamo un punto in più ed una gara in meno rispetto a prima».



«Dispiace a tutti - gli fa eco il tecnico -, pareggiare quando senti ormai la vittoria in tasca, ma come in altre occasioni ci è capitato di vincere nei secondo finali, stavolta è andata così. Ma non è finita, ci sono altre cinque gare, in cui dobbiamo solo fare quadrato, stare uniti, e lottare fino alla fine, sono convinto che questi ragazzi si getterebbero nel fuoco per arrivare al traguardo che tutti vogliamo».



L’attenzione si sposta sulle polemiche e sulle tante cose veicolate in questi giorni sui social: «Questa parola ricordatela, a fine campionato farò io una conferenza per spiegare tante cose – chiosa Manniello -, spesso chi sta dietro una tastiera allo stadio non ci viene neppure. In questi giorni c’è stata l’assoluzione di Spadavecchia per la vicenda del calcioscommesse, io ne sono uscito dopo sei anni, dopo che se ne erano lette tante. A quel ragazzo, con un figlio, hanno distrutto una carriera, a noi le troppe chiacchiere costarono quattro punti che, sol senno di poi, ci avrebbero consentito di fare i playoff per la serie A. Si parla troppo, bisognerebbe fare più fatti».



Più duro addirittura Caserta: «Amo questa città e gli stabiesi, ma qui c’è la capacità di distruggere tutto. Leggo che la squadra si vende le partite, che la società non vuole andare in B… str… ma qualcuno pensa a cosa significa la promozione per tutti noi? Pensa che in B è addirittura più facile fare calcio? Sono convinto, e lo dico forte a tutti, che questo gruppo non venderebbe mai una partita, ma si getterebbe sul fuoco per vincere il campionato. Perciò stiamo calmi, uniti, siamo ancora noi gli artefici del nostro destino. Chi va in campo con le proprie giocate, e chi sta fuori evitando polemiche inutili…»

