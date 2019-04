Arriva il Trapani, Menti già sold out: Juve Stabia spinta da 10 mila tifosi

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia chiamò… ed ancora una volta la risposta della città è stata quella attesa. Praticamente sold out il Romeo Menti per la sfida con il Trapani. Il club ha deciso di praticare prezzi popolarissimi per il big match che può valere la B, addirittura 5 Euro per le tribune, e Castellammare si è letteralmente proiettata ai botteghini. Già finiti i tagliandi del settore, restano curve e distinti, ma con pochissimi tagliandi e l’impressione è che davvero l’impianto si colorerà di gialloblù con quasi diecimila presenze per la partita che vale un anno, e forse anche di più. Ieri sono arrivate, inesorabili, le squalifiche di Vitiello e Mezavilla, espulsi a Bisceglie domenica scorsa, salvo, invece, Caserta, che è stato graziato dal Giudice Sportivo e domenica sarà regolarmente in panchina contro i siciliani. Una gara senza appelli, chi vince potrebbe avere davvero un piede e mezzo tra i cadetti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA