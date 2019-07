Juve Stabia, è il giorno di Poli? Pronto nuovo contratto triennale

di Gawetano D'Onofrio

Il giorno di Poli. La Juve Stabia prova l’affondo e per la difesa cala un vero e proprio asso con un triennale proposto al capitano del Carpi, appena retrocesso in C, Alessandro Poli. Protagonista anche nell’anno della promozione in A degli emiliani, sarebbe il profilo giusto al fianco del gigante Troest per chiudere il discorso legato alla retroguardia e concentrarsi sulla punta centrale che, a questo punto, con la partenza imminente di Paponi, manca ai gialloblù. Il sogno è Moncini della Spal, ma per ora sembra più uno di quelli nel cassetto…

