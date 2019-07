Juve Stabia, tris al Campobasso e Quagliarella fa l'abbonamento

di Gaetano D'Onofrio

Seconda uscita stagionale, e la Juve Stabia ne rifila tre al Campobasso, compagine di serie D. Ancora curiosità ed attesa per la nuova squadra che Fabio Caserta sta plasmando nel ritiro di Rivisondoli, con il lavoro che procede a vele spiegate, in attesa di completare i ranghi con l’arrivo di un difensore e, probabilmente di due attaccanti in grado di fare la differenza in categoria. In gol, per il vantaggio stabiese contro i rossoblù la punta di origini camerunensi, Beleck, in prova in questi giorni dopo aver tentato fortuna con Fiorentina ed Udinese. A lui fanno eco le marcature di Canotto e di Torromino, su rigore. Una Juve Stabia che già piace ai tifosi, a Castellammare sono già state sottoscritte ben 1900 tessere di abbonamento (una in tribuna Vip anche da Fabio Quagliarella, come segno di legame al club). Caserta, a fine match, ha avuto modo di commentare positivamente questo avvio di stagione: «Era un test importante dopo carichi di lavoro molto duri, sono soddisfatto di quanto visto in campo. Il gruppo cresce giorno dopo giorno, dispiace ovviamente per chi è andato via, ma è il calcio. Paponi? L’ho ringraziato pubblicamente davanti ai compagni per quanto ci ha dato, e gli auguro solo il meglio. Stiamo monitorando tanti calciatori, con Polito c’è un contatto costante, vedremo nei prossimi giorni cosa sarà possibile concretizzare».

